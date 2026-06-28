La ceremonia se desarrolla entre las 8 y las 11.30 en una casa velatoria ubicada sobre la avenida Córdoba.

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Aunque inicialmente trascendió que no habría un velatorio abierto, finalmente el entorno de la conductora decidió realizar una despedida íntima antes del traslado al cementerio.

En las últimas horas también se conocieron los resultados preliminares de la autopsia. De acuerdo con el informe, Ernestina Pais falleció como consecuencia de un traumatismo encefalocraneano grave provocado por el fuerte impacto del tren contra el automóvil. Los investigadores aguardan el resultado del estudio definitivo para completar las pericias.

La muerte de la conductora generó una profunda conmoción en el ambiente artístico. Uno de los mensajes más emotivos fue el de su hijo, Benicio Guyot, quien la despidió con una carta en redes sociales. "Yo era tu todo y, aunque me costaba admitirlo, vos también fuiste el mío", escribió, además de destacar el cariño, la pasión y el legado que dejó su madre tanto en su vida como entre quienes la siguieron durante su trayectoria.

Fuente: TN

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