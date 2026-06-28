El presidente Javier Milei confirmó este domingo que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete de Ministros y oficializó el inicio del proceso de transición dentro del Poder Ejecutivo. Lo hizo a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, acompañado por una fotografía junto al actual ministro del Interior y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

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“Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros Diego Santilli y la Sec. Gral. de la Presidencia Karina Milei delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA. VLLC!”, escribió el mandatario en su cuenta oficial.

La publicación llegó horas después de la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, una salida que se produjo en medio de una fuerte crisis política y que dio paso a una rápida reorganización del gabinete nacional. Distintas versiones indicaban desde el viernes que Santilli era el principal candidato para ocupar el cargo, algo que finalmente quedó confirmado por el propio Presidente.

Con esta decisión, Milei apuesta por fortalecer la coordinación política del Gobierno y abrir una nueva etapa en la gestión. Santilli, que hasta ahora se desempeñaba como ministro del Interior, asumirá formalmente el martes a las 16, cuando preste juramento en un acto oficial en la Casa Rosada.

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