Un trágico accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 22, en la provincia de Neuquén, se cobró la vida de un músico de 26 años. La víctima fue identificada como Gonzalo Orellana, integrante del grupo Los Chamas de Cristal, quien falleció tras impactar de frente con un camión en el tramo que une las localidades de Zapala y Cutral Co.

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El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1637. Orellana conducía un Volkswagen Polo Track negro que, tras la colisión, terminó volcado al costado de la ruta.

De acuerdo con las primeras pericias, el camión circulaba en sentido Cutral Co-Zapala, mientras que el automóvil lo hacía en dirección contraria. El comisario Roberto Fuentes informó que el vehículo conducido por el joven habría invadido el carril opuesto, lo que derivó en el choque frontal. Como consecuencia del fuerte impacto, el músico murió en el acto.

En el lugar trabajaron efectivos de la División Tránsito de la Policía del Neuquén, dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal de salud y equipos de Protección Civil. El operativo para remover los vehículos demandó varias horas debido a la magnitud del accidente y a las dificultades para retirar el camión, lo que provocó restricciones en la circulación sobre la ruta.

La muerte de Gonzalo Orellana generó una profunda conmoción en el ambiente de la música regional. Desde la cuenta oficial de Los Chamas de Cristal lo despidieron con un emotivo mensaje: "Con profundo dolor despedimos a Gonza Orellana, guirista e integrante de Los Chamas de Cristal, quien hoy se nos adelantó a la vida eterna. Su música, su alegría y su cariño que compartió con todos nos dejará una huella imborrable".

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La banda también recordó que Gonzalo era hijo del cantante del grupo y expresó sus condolencias a toda su familia. A ese mensaje se sumó su hermano Ezequiel, quien escribió en redes sociales: "Te amo y te voy a amar toda la vida, hermano mío. Me dejás un vacío que no voy a poder llenar nunca. No hay palabras que expliquen este dolor".

El grupo chamamecero La Fuerza también manifestó su pesar por la pérdida y acompañó a la familia Orellana. "La música está de luto hoy", expresaron sus integrantes al despedir al joven artista.

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