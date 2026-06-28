La irrupción militar marcó el comienzo de la autodenominada "Revolución Argentina", una dictadura que se extendió hasta 1973 y que tuvo a Juan Carlos Onganía como su primer presidente de facto.

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Durante las horas previas al derrocamiento, Illia se mantuvo en la Casa Rosada pese a las presiones de los mandos militares. En la madrugada del 28 de junio, el general Julio Alsogaray le exigió que abandonara el Gobierno, pero el mandatario rechazó el ultimátum y calificó a los golpistas como "insurrectos" y "salteadores nocturnos".

Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando un joven oficial pidió autorización para resistir con las armas el avance de las tropas. Illia se negó rotundamente. "Acá no hay que derramar sangre. No le doy la autorización, porque el país necesita paz", respondió.

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Finalmente, cerca de las 7.30 de la mañana, el presidente dejó la Casa Rosada rodeado por colaboradores, dirigentes radicales y ciudadanos que entonaban el Himno Nacional. Al día siguiente asumió Onganía, quien juró como presidente de facto invocando, de manera inédita, tanto los estatutos de la dictadura como la Constitución Nacional.

El gobierno de Illia, iniciado en octubre de 1963, estuvo marcado por medidas como la ley del salario mínimo, vital y móvil, la ley de medicamentos, la anulación de contratos petroleros y un fuerte incremento del presupuesto destinado a educación, ciencia y tecnología. También se caracterizó por la ausencia de estado de sitio y de presos políticos.

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Años después, uno de los militares que participó del golpe, el coronel Luis César Perlinger, le envió una carta al expresidente para pedirle disculpas y reconocer que había recibido de Illia "una lección de civismo". El dirigente radical murió en 1983 y es recordado como una de las figuras emblemáticas de la defensa de las instituciones democráticas en la Argentina.

Fuente: Infobae

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