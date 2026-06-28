Colegio Arturo Illia

A 60 años del golpe contra Arturo Illia
El 28 de junio de 1966 las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional e iniciaron la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía.
El 28 de junio de 1966 las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional e iniciaron la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía.
A 42 años de su creación, el Colegio Nacional Arturo U. Illia revisa su régimen académico, busca regularizar su planta docente y sostiene su perfil preuniversitario y experimental en medio del reclamo por financiamiento universitario.
Será desde hoy y hasta el sábado 12. Los interesados deben presentar el certificado de alumno regular del último año cursado en el nivel primario y el DNI.
Se trata de un espacio de trabajo e ideas para colaborar y sostener el funcionamiento de la institución. Sebastián Massa, padre de una alumna de tercer año, es el nuevo titular.
Será este sábado a las 12 en la sede de la institución educativa, situada en Matheu 4051. Lo recaudado se destinará a los talleres y al viaje de estudios de los alumnos de sexto año.