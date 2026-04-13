La directora, magíster Marcela Harispe, asumió en diciembre de 2025 junto a un equipo con trayectoria en la institución. “Somos docentes con más de 20 años en el colegio, ya conocíamos las problemáticas, pero necesitábamos ordenarlas y empezar a trabajar”, explicó en diálogo con El Marplatense.

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Uno de los ejes centrales de la gestión es la regularización de la planta docente. “Los concursos no se realizan desde 2003 o 2004. Ser profesor regular implica tener ciudadanía universitaria y participar en los órganos de gobierno”, señaló Harispe, al tiempo que remarcó la importancia de avanzar en ese proceso para fortalecer la vida institucional.

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En paralelo, el cierre del ciclo lectivo 2025, que se extendió hasta marzo, volvió a poner en discusión las particularidades del régimen académico. “Esto contrasta con otros sistemas educativos y muchas veces las familias no comprenden la lógica del Illia como colegio preuniversitario”, sostuvo. En ese marco, estudiantes con más de dos materias previas debieron dejar la institución, una medida que suele generar controversias.

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Ante esa situación, la gestión busca reforzar la información que reciben quienes aspiran a ingresar. “Estamos trabajando mucho en la comunicación para que las familias conozcan cómo funciona el colegio desde el inicio”, indicó, en referencia al proceso de ingreso que finalizó el 12 de abril.

Harispe también destacó el respaldo recibido al asumir el cargo. “Es un gran reconocimiento y también una enorme responsabilidad”, afirmó sobre su designación, que fue definida por el voto del cuerpo docente.

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En medio de este escenario, la comunidad educativa del Illia participa de las discusiones vinculadas al financiamiento universitario. En los últimos días se llevaron adelante asambleas interclaustros con la participación de estudiantes, docentes, familias y exalumnos.

Más allá de las dificultades, la directora puso en valor el compromiso de los estudiantes. “Los chicos quieren estar: vienen los sábados, se quedan hasta la tarde, participan de talleres, viajes, olimpíadas, modelos de ONU”, destacó.

El colegio mantiene su perfil experimental, con propuestas flexibles que permiten a los alumnos construir su recorrido: talleres obligatorios pero electivos, elección de orientaciones en arte y educación física, y distintos niveles en inglés.

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“Sostener la excelencia, garantizar la inclusión y seguir innovando, como fue pensado desde su origen, es el horizonte que tenemos”, concluyó.