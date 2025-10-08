El Colegio Nacional Arturo U. Illia volverá a ser sede este sábado de una nueva edición de los tradicionales Juegos de Ingenio, una propuesta que combina conocimiento, diversión y solidaridad.

El evento, organizado por el Centro de Ex Alumnas y Alumnos del Illia junto al Club de Padres, se realizará a partir de las 12:00 en la institución ubicada en Matheu 4051. Por primera vez, la actividad se desarrollará durante el mediodía, con la intención de disfrutar del entorno natural del establecimiento, que forma parte de la reserva forestal que rodea la Casa sobre el Arroyo, obra emblemática del arquitecto Amancio Williams.

Los Juegos de Ingenio consisten en una competencia por equipos, integrada por hasta ocho personas, que deberán superar distintas rondas temáticas de cultura general, deportes, música, lógica, entre otras categorías. El desafío es acumular la mayor cantidad de puntos posibles para acceder a premios donados por empresas locales.

La actividad está abierta a toda la comunidad y pensada como una oportunidad para compartir una jornada distinta en familia o con amigos.

Además, la propuesta tiene un fin solidario: todo lo recaudado será destinado a los talleres y al viaje de estudios de los alumnos que se egresan, quienes cada año recorren distintas provincias argentinas como cierre de su formación. En esta edición, los destinos previstos son Catamarca, Jujuy, Tucumán y Salta.

Quienes deseen participar o conocer más información pueden visitar las redes sociales del Centro de Ex Alumnos: @exalumnos.illia.