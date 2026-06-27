Los familiares de Ernestina Pais decidieron que el último adiós a la reconocida conductora y actriz se realice en un ámbito estrictamente privado, reservado únicamente para sus seres queridos y su círculo más cercano. La determinación fue tomada pocas horas después de confirmarse su fallecimiento a los 54 años, tras el trágico accidente ocurrido en un paso a nivel del Tren de la Costa, en San Isidro.

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De esta manera, la despedida no contará con un velatorio abierto al público. Según trascendió, la familia optó por preservar la intimidad del momento y acompañar el duelo lejos de la exposición mediática, mientras amigos, colegas y seguidores continúan expresando su dolor a través de las redes sociales y distintos mensajes de homenaje.

Desde que se conoció la noticia de su muerte, numerosas figuras del espectáculo y del periodismo recordaron a Pais por su extensa trayectoria en televisión, radio y teatro. Entre las muestras de afecto se destacaron las palabras del director José María Muscari, con quien la conductora compartía el elenco de la obra El divorcio del año, además de los mensajes de compañeros de trabajo y artistas que compartieron distintos proyectos a lo largo de su carrera.

La investigación sobre las circunstancias del accidente continúa en manos de la Justicia. En las últimas horas también se conoció el resultado preliminar de la autopsia, que determinó que la conductora falleció como consecuencia de un traumatismo encefalocraneano grave provocado por el impacto.

Mientras tanto, el entorno de Ernestina Pais eligió transitar este difícil momento en la más absoluta reserva, priorizando la contención familiar frente al profundo impacto que generó la repentina muerte de una de las figuras más reconocidas de los medios argentinos.

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