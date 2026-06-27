Con el inicio de julio, los hogares argentinos volverán a enfrentar una serie de ajustes en distintos gastos habituales. Transporte, medicina prepaga, alquileres, colegios privados y servicios públicos actualizarán sus valores durante el mes, lo que implicará una nueva presión sobre el presupuesto familiar en un contexto en el que la inflación continúa marcando la evolución de numerosas tarifas y contratos.

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En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivo aumentará un 4,1% desde el 1° de julio y pasará a costar $1.057,25. En la Ciudad de Buenos Aires, el pasaje mínimo será de $822,18, mientras que el viaje en subte ascenderá a $1.621 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada.

Los inquilinos también deberán afrontar nuevas actualizaciones. Los contratos que continúan bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un incremento anual del 31,54%, mientras que aquellos con ajustes por Índice de Precios al Consumidor (IPC) aplicarán subas de acuerdo con la periodicidad pactada, con variaciones que oscilan entre el 8,1% y el 16,7% acumulado.

En el ámbito de la salud, varias empresas de medicina prepaga ya comunicaron que las cuotas de julio aumentarán, en promedio, alrededor de un 2,9%, porcentaje que supera la inflación registrada en mayo. A esto se sumarán incrementos en las cuotas de los colegios privados, que también actualizarán sus aranceles según las autorizaciones y mecanismos vigentes en cada jurisdicción.

Los servicios públicos tampoco quedarán al margen. Las facturas de electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires tendrán un incremento promedio del 1,5%, mientras que el gas natural aumentará cerca del 2,81% en todo el país, en plena temporada de mayor consumo por las bajas temperaturas. Por su parte, los usuarios de AySA deberán afrontar un ajuste del 3% en los servicios de agua y cloacas.

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La nueva ronda de incrementos responde a los esquemas de actualización previstos para distintos servicios y contratos, muchos de ellos vinculados a la evolución de la inflación. De hecho, el último dato difundido por el INDEC, que ubicó el Índice de Precios al Consumidor de mayo en 2,1%, sirve como referencia para varios de estos ajustes.

Con este escenario, julio volverá a representar un desafío para el bolsillo de las familias, que deberán destinar una mayor parte de sus ingresos al pago de servicios y gastos esenciales de la vida cotidiana.

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