Manuel Adorni dejará también su cargo como director de YPF en representación del Estado nacional, una decisión que completará su alejamiento de todas las funciones que desempeñaba dentro de la administración de Javier Milei. Según trascendió, la renuncia al directorio se formalizaría en los próximos días.

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La medida se suma a la dimisión que presentó a la Jefatura de Gabinete, cargo que ocupaba desde noviembre de 2025. Con ambas decisiones, el funcionario pondrá fin a su participación en la estructura del Gobierno nacional.

Adorni integraba el directorio de YPF como director titular Clase A, en representación del Estado nacional, un lugar vinculado a la denominada "acción de oro", que le otorga al Estado determinadas facultades dentro de la conducción de la compañía.

Al asumir como jefe de Gabinete, el funcionario había renunciado a percibir los honorarios correspondientes por integrar el directorio de la petrolera y continuó cobrando únicamente su salario como integrante del Gobierno. Su permanencia en ese cargo había generado cuestionamientos en los últimos días, ya que, una vez fuera del Ejecutivo, existía la posibilidad de que volviera a percibir la remuneración prevista para ese puesto.

Fuentes oficiales señalaron que la renuncia al directorio de YPF todavía no había sido formalizada al momento de conocerse la noticia, aunque aseguraron que el trámite se concretará en los próximos días, completando así su salida de todas las responsabilidades públicas.

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En la carta con la que anunció su alejamiento de la Jefatura de Gabinete, Adorni explicó que la decisión estuvo motivada por el desgaste personal y familiar que le provocó la intensa exposición pública y las denuncias que enfrentó durante su gestión.

Una vez oficializada la renuncia al directorio de YPF, el Gobierno nacional deberá designar a un reemplazante para ocupar la representación del Estado dentro de la empresa energética.

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