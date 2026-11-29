La inseguridad, el estado de las calles y la imprudencia de los automovilistas que ingresan a Mar del Plata por la Ruta 226 se encuentran entre las principales preocupaciones de los vecinos del barrio Florentino Ameghino. En diálogo con El Marplatense, Rubén Pereyra, presidente de la Sociedad de Fomento desde 2009, realizó un diagnóstico de la situación actual y reclamó una mayor presencia del Municipio en el territorio.

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Una de las demandas más urgentes está vinculada con la seguridad vial sobre la avenida Luro. Si bien durante los últimos años se logró la instalación de semáforos y cámaras, los siniestros continúan registrándose debido a las altas velocidades con las que circulan los vehículos.

Desde la entidad barrial solicitan una reunión con las autoridades municipales para evaluar la instalación de reductores de velocidad y reforzar los controles en el ingreso a la ciudad.

“Lo que buscamos es que se reduzcan por completo los accidentes, que respeten cuando ingresan a la ciudad de Mar del Plata y que sepan que es una zona urbana”, expresó Pereyra, quien remarcó la presencia de establecimientos educativos y la circulación permanente de familias en el sector.

En materia de infraestructura, el fomentista explicó que la gran mayoría de las calles del barrio son de granza y planteó la necesidad de avanzar progresivamente con obras de pavimentación, aunque sea mediante intervenciones de cinco cuadras por etapa.

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La inseguridad también representa una preocupación constante. Incluso la propia Sociedad de Fomento fue víctima de distintos hechos delictivos. Hace aproximadamente un mes, delincuentes sustrajeron el medidor de gas de la sede, lo que generó gastos imprevistos y dificultades para desarrollar las actividades educativas que allí se ofrecen, entre ellas apoyo escolar, talleres del programa PEBa y el Plan FinEs.

Ante este escenario, Pereyra pidió una mayor coordinación entre las fuerzas federales y provinciales, además de encuentros entre las autoridades de Seguridad y los representantes de las instituciones barriales.

A esto se suman los reclamos por la falta de alumbrado público y las dificultades para acceder al gas natural. Según explicó, todavía existen cuadras en las que el servicio llega a una vereda, pero no a la de enfrente, debido a que algunos propietarios no adhirieron a las obras originales. Actualmente, los elevados costos dificultan la ampliación de la red.

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En contrapartida, el presidente de la Sociedad de Fomento destacó los avances en materia de desagües pluviales y cloacas. Las obras hidráulicas permitieron resolver gran parte de los problemas de inundaciones que durante décadas afectaron a numerosas familias, aunque todavía quedan sectores donde se acumula agua durante las precipitaciones.

También resaltó la ampliación del centro de salud del barrio, que actualmente cuenta con atención durante las 24 horas y una ambulancia, un servicio fundamental debido a la distancia que separa al sector del Hospital Interzonal General de Agudos.

Otro de los pedidos está relacionado con la plaza Hermandad Latinoamericana, ubicada entre las calles 9 de Julio, 3 de Febrero, Carrillo y Amaya. Desde la institución buscan una empresa o comerciante que apadrine el espacio verde y contribuya a la incorporación de juegos infantiles.

Pereyra también cuestionó los recursos económicos que reciben las sociedades de fomento a través de los convenios municipales. En el caso del Ameghino, la entidad tiene a su cargo el mantenimiento de cinco espacios públicos y debe afrontar gastos de personal, maquinaria y seguros.

“La gente cree que la solución la tenemos toda nosotros”, manifestó el referente vecinal, quien insistió en que las sociedades de fomento funcionan como intermediarias entre los habitantes y el Municipio, pero no cuentan con los recursos ni las facultades para resolver todas las problemáticas.

En ese sentido, reclamó un mayor compromiso de las autoridades con las instituciones barriales. “Los funcionarios deben salir a los barrios y ver la realidad”, sostuvo.

Tras 17 años al frente de la institución, Pereyra destacó el sentido de pertenencia de los habitantes del Ameghino, la cercanía entre los vecinos y el trabajo que realizan diariamente los integrantes de la comisión directiva de manera ad honorem. Sin embargo, insistió en la necesidad de contar con un mayor acompañamiento municipal para responder a las demandas de una comunidad en constante crecimiento.