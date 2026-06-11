Los nominados de Gran Hermano
Luego de la gala de nominaciones de este miércoles, quedó conformada la nueva placa positiva de Gran Hermano.
Los participantes que quedaron expuestos al voto del público son Cinzia, Zunino, Campanita, Sol, Luana, Yipio, Nigro, Majluf y Andrea.
La definición continuará este jueves, cuando los jugadores más votados por el público bajarán de placa y la misma pasará a ser negativa. De esta manera, los participantes que continúen nominados quedarán en riesgo de abandonar la casa.
La eliminación se llevará a cabo el próximo lunes, cuando uno de los concursantes deberá despedirse definitivamente del reality.