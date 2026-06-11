Los participantes que quedaron expuestos al voto del público son Cinzia, Zunino, Campanita, Sol, Luana, Yipio, Nigro, Majluf y Andrea.



La definición continuará este jueves, cuando los jugadores más votados por el público bajarán de placa y la misma pasará a ser negativa. De esta manera, los participantes que continúen nominados quedarán en riesgo de abandonar la casa.

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La eliminación se llevará a cabo el próximo lunes, cuando uno de los concursantes deberá despedirse definitivamente del reality.

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