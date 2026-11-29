El avance sostenido de los locales de café al paso (takeaway) en un mercado local que ya ronda las 400 cafeterías abrió una crisis de rentabilidad para los establecimientos tradicionales con amplios salones y planteles de hasta 17 empleados.

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"En una cuadra donde hace dos años había un solo negocio que autoabastecía a esa zona, hoy se empieza a repartir su caja entre tres, y se da la paradoja de que no le termina sirviendo a ninguno", alertó Hernán Szkrohal, vocero de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), en diálogo con El Marplatense.

Según explicó el dirigente, la oferta gastronómica quedó sobredimensionada respecto a un consumo retraído, generando una fuerte asimetría entre los formatos reducidos y los cafés históricos. "La oferta que había en nuestro sector respondía al consumo de años atrás; hoy estamos en un proceso de recesión con pérdida de poder adquisitivo y eso desproporcionó el mercado", analizó Szkrohal.

A este cuadro se suma una carga tributaria que desde la entidad califican como el doble de alta en comparación con países vecinos como Brasil, Uruguay o Chile. Frente a esta reconversión comercial, el vocero advirtió sobre la necesidad de sumar canales digitales para sostener las estructuras de gran escala: "A los locales que hoy no tengan venta online desde sus cocinas les va a ser muy difícil sobrevivir si tienen salones grandes", concluyó.

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