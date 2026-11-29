Las sucursales bancarias de Mar del Plata adelantarán dos horas la apertura y el cierre de la atención al público desde el lunes 30 de noviembre. Durante el verano, quienes necesiten hacer trámites presenciales podrán acercarse de 8 a 13. El horario habitual es de 10 a 15.

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El cambio quedó establecido en el Decreto 2298/2026, publicado este miércoles 25 de noviembre en el Boletín Oficial bonaerense. La disposición alcanza a los municipios incluidos en el anexo de la norma, entre ellos General Pueyrredon.

El esquema estará vigente hasta el martes 23 de marzo inclusive. Durante ese período, el decreto fija la jornada del personal bancario de 7.45 a 15.15 y reserva la franja de 8 a 13 para la atención al público.

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