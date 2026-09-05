La Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada confirmó la realización de la Feria Internacional Portuaria (FIP 2026), que tendrá lugar los días 17 y 18 de septiembre en el Hotel Sheraton Mar del Plata (Alem 4221).

Ads

El evento reunirá a empresas, autoridades y especialistas vinculados a los sectores portuario, marítimo, energético, logístico, pesquero y naval, en un espacio de intercambio orientado al desarrollo productivo y la planificación estratégica.

La programación estará organizada en cuatro ejes principales: Energía y Logística, Sustentabilidad, Industria Naval e Innovación, y Capacitación y Recursos Humanos. En esos paneles se abordarán temas como infraestructura, economía azul, digitalización, modernización del sistema portuario y formación técnica.

Puede interesarte

En paralelo, el Municipio participará con stands institucionales de la Oficina de Empleo y del área de Comercio Exterior, con el objetivo de difundir herramientas de promoción productiva y vínculos con el sector privado. El acceso será gratuito, con inscripción previa a través de los canales oficiales del evento.

Ads

Ads