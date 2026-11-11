El papa León XIV tendrá este miércoles 11 de noviembre su última jornada de actividades en la Argentina, antes de continuar su viaje hacia Perú. La agenda del Santo Padre contempla una visita a la cárcel de Villa Devoto, una misa en la ciudad de Luján y su posterior partida desde el aeropuerto internacional de Ezeiza.

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La primera actividad comenzará a las 8:00, cuando el Pontífice visite la cárcel de Villa Devoto. Durante su recorrido por el establecimiento penitenciario, realizará un saludo a las personas privadas de su libertad.

A las 10:00, León XIV encabezará una misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país. Durante la celebración, el Santo Padre pronunciará la homilía ante los fieles presentes.

La jornada continuará al mediodía con la ceremonia oficial de despedida, prevista para las 13:30 en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde a las 14:00, el Papa partirá en avión rumbo a Lima, Perú, para continuar con su gira latinoamericana.

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