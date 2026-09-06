Leandro Zicarelli llega a Mar del Plata para hablar de inversiones en 2027
La charla será el sábado 12 de septiembre en el Hotel Costa Galana, en el marco de los 65 años de la Bolsa de Comercio local. La participación será gratuita, con inscripción previa y cupos limitados.
La Bolsa de Comercio de Mar del Plata celebrará sus 65 años con una charla abierta a la comunidad encabezada por Leandro Zicarelli, conocido en redes y medios especializados como “El zar de las finanzas”.
El encuentro, denominado “Mar del Plata Invierte”, se realizará el sábado 12 de septiembre a las 10 en el Salón Real del Hotel Costa Galana. Durante la exposición, Zicarelli analizará los posibles escenarios económicos para 2027 y abordará distintas oportunidades de inversión.
La actividad será gratuita, aunque contará con cupos limitados y requerirá inscripción previa mediante un formulario online dispuesto por la organización.
La propuesta forma parte de las actividades por un nuevo aniversario de la Bolsa de Comercio de Mar del Plata y apunta a generar un espacio de análisis sobre el contexto financiero y las perspectivas para los próximos meses.
Inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbvS3rGeolGcOvgLM5OapOeXDB-BxTkdx1whGxihOcXuOwkw/viewform