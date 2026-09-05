La situación del barrio Las Heras volvió a quedar en el centro de los reclamos vecinales por el estado de las calles, la iluminación, el transporte y la falta de respuestas municipales. “Estamos en una situación de abandono, de olvido”, resumió Dante Pastrana, integrante de la Sociedad de Fomento.

Ads

“Desde la Sociedad de Fomento y diferentes instituciones del barrio venimos haciendo pedidos por iluminación, calles, transporte, luz, agua y cloacas”, explicó en diálogo con El Marplatense. Según sostuvo, el problema no pasa únicamente por la ausencia de soluciones, sino también por la dificultad para obtener respuestas formales.

“No solo no hay soluciones, sino que directamente ni siquiera nos contestan el teléfono o nos responden las cartas”, cuestionó. En ese sentido, señaló que los reclamos no se limitan a llamados al 147, sino que también incluyen notas presentadas ante distintas áreas municipales.

Uno de los puntos más preocupantes para Las Heras es la acumulación de residuos. Pastrana indicó que desde la organización barrial realizaron un relevamiento propio y advirtió: “Tenemos un mapeo hecho y ya hay más de 50 microbasurales”.

Puede interesarte

A ese escenario se suman las dificultades vinculadas con la circulación y el transporte público. El estado de las calles, según planteó, condiciona el ingreso de colectivos y complica la movilidad cotidiana dentro del barrio. También mencionó la falta de garitas como otro de los reclamos sostenidos por los vecinos.

Ads

“Tenemos un montón de propuestas, de ideas y de trabajos realizados desde la comunidad. Hay mucho trabajo comunitario”, destacó Pastrana. Para el fomentista, incluso ante un contexto económico complejo, debería existir al menos una instancia de diálogo para analizar alternativas.

El reclamo de Las Heras terminó además articulándose con organizaciones de Parque Palermo, Pueyrredón, Fortunato de la Plaza, Bosque Grande y El Martillo, que atraviesan problemáticas similares. Esa coordinación derivó en el cartelazo realizado el viernes pasado y tendrá continuidad con una nueva convocatoria este viernes a las 17.30 en Polonia y avenida 39.

Pastrana también cuestionó lo ocurrido recientemente durante una intervención en la Banca 25 y aseguró que hubo “discursos denigrantes hacia el fomentismo y las organizaciones comunitarias”. “Eso también nos indignó un montón”, expresó.

Ads

De todos modos, remarcó que el punto de partida del reclamo es la realidad cotidiana de Las Heras. “Lo ideal sería tener soluciones, pero por lo menos queremos sentarnos a pensar posibles soluciones”, concluyó.