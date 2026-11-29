La Escuela Universitaria de Formación Profesional de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) llevará adelante durante los primeros días de diciembre una serie de actos de entrega de certificados correspondientes a distintas Oficialías Universitarias, con actividades programadas tanto en Mar del Plata como en Miramar.

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Las ceremonias reconocerán la finalización de trayectos formativos orientados a la capacitación laboral, la bioconstrucción, los cuidados comunitarios y los primeros auxilios, desarrollados en articulación con instituciones académicas y organizaciones sociales del territorio.

El miércoles 2 a las 17:00 se hará la entrega de diplomas a cuatro cohortes de la Oficialía Universitaria Introducción al uso de máquinas de confección textil, dictada en convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). El encuentro se realizará en el Aula Magna de la UTN (Buque Pesquero Dorrego 281, Mar del Plata).

Por otra parte, el viernes 4 a las 15:00 se llevará a cabo el acto correspondiente a tres Oficialías Universitarias implementadas en convenio con Palestra ONG, en la sede de la entidad ubicada en Cerrito 1280 (Mar del Plata).

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Otra actividad será el sábado 5 a las 09:00 se realizará la ceremonia en el Centro Comunitario Los Guerreros (Calle 88, entre 11 y 13, Miramar), donde se otorgarán certificaciones de las Oficialías Universitarias Introducción a la Bioconstrucción y Cuidados comunitarios y domiciliarios de personas mayores.

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Finalmente el miércoles 9 a las 17:30 se efectuará el cierre del cronograma en el aula Filler del Rectorado de la UNMDP (Mar del Plata), con la entrega de certificados de la Oficialía Universitaria “Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para referentes de clubes barriales de Mar del Plata”.

Desde la casa de estudios destacaron que estas instancias forman parte de una línea de trabajo destinada a ampliar el acceso a herramientas de formación técnica y fortalecer los vínculos institucionales para impulsar el desarrollo laboral y comunitario en la región.

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