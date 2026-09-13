La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) llevará adelante el próximo viernes 25 una jornada de forestación participativa en los barrios Pueblo Camet y El Casal, en el marco del programa institucional La UNMDP se planta frente al cambio climático.

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La actividad es organizada por el Centro de Extensión Universitaria de la zona y el programa Universidad y Ambiente, con la participación de organizaciones e instituciones comunitarias.

La iniciativa prevé la plantación de 40 ejemplares arbóreos distribuidos en dos puntos del partido de General Pueyrredon. La jornada comenzará a las 10:00 en la Escuela Secundaria N°20, en Pueblo Camet, donde se colocarán 20 árboles. Luego continuará a las 12:30 en la Sociedad de Fomento Parque El Casal, donde se completará la plantación con otros 20 ejemplares junto a vecinos del barrio.

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Durante la actividad se desarrollará el taller Cuidando nuestros árboles, a cargo de la ingeniera agrónoma Karen Moreno, con el objetivo de brindar herramientas prácticas para el mantenimiento y desarrollo de las especies plantadas.

Desde la universidad señalaron que la propuesta busca reducir la huella ambiental institucional, promover la captura de carbono y fortalecer la apropiación comunitaria de los espacios verdes, integrando educación ambiental con participación territorial.

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