La Universidad Atlántida abrió la inscripción para los talleres gratuitos del segundo cuatrimestre del programa Universidad para Adultos Mayores (UPAMI), una iniciativa destinada a promover la formación continua, el bienestar y la participación de las personas mayores.

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Las actividades comenzarán durante la semana del 7 de septiembre y podrán cursarse de manera presencial, en la sede ubicada en Arenales 2740, o en modalidad virtual.

Entre las propuestas presenciales habrá talleres de historias, radio, cuentos, viajes, raíces familiares, bienestar, autocuidado, imagen personal, geografía, inglés, excursiones y regímenes totalitarios. La oferta se distribuirá de lunes a viernes según cada temática.

En la modalidad virtual, en tanto, se dictarán cursos sobre billeteras digitales y pagos online, envejecimiento saludable, relatos personales, economía familiar, educación financiera, fraudes, criptomonedas, proyectos para una nueva etapa de vida, historia familiar y cine.

La propuesta forma parte del programa UPAMI y busca acercar herramientas de aprendizaje, integración y actualización a adultos mayores mediante contenidos vinculados tanto con la vida cotidiana como con intereses culturales y personales.

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Quienes quieran conocer el detalle de cada curso o inscribirse pueden hacerlo a través del sitio oficial de PAMI, en la sección de talleres y cursos UPAMI.

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