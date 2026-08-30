Vecinos de Alfar y Faro Norte volvieron a expresar su preocupación por distintas problemáticas que afectan a ambos barrios, desde el deterioro de las calles hasta la acumulación de residuos y la inseguridad. Lara Franco, residente de la zona, realizó un relevamiento y aseguró que los reclamos se mantienen pese a intervenciones municipales ocasionales.

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“Los basurales crecen todos los días”, sostuvo Franco en diálogo con El Marplatense. Entre las situaciones denunciadas mencionó que un vecino arroja neumáticos de manera reiterada en un espacio público. Según explicó, sería al menos la tercera vez que ocurre y las cubiertas permanecen en el lugar. Las imágenes aportadas para acompañar el reclamo corresponden a material de archivo.

La vecina también apuntó contra el estado de las calles y el vuelco de líquidos cloacales por parte de residentes, una combinación que, sumada a las lluvias, dificulta la circulación de vehículos y peatones. “Realmente están destruidas”, describió sobre las arterias del sector.

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La recolección de residuos es otro de los principales reclamos. Franco explicó que los miércoles está previsto el retiro de restos de poda y residuos verdes, pero aseguró que el servicio no siempre se cumple. “Cuando no pasan, toda la basura se acumula por días, la verde y la negra”, señaló. También afirmó que “el camión que recoge poda brilla por su ausencia”.

A ese panorama se suma la preocupación por la inseguridad, una problemática por la que los habitantes de la zona ya realizaron marchas. Franco relató que el lunes 24 de agosto, alrededor de las 22, se registró un robo en inmediaciones de Sáenz y Castilla y León. Una vecina identificada como Vivi aseguró que una mujer fue asaltada y golpeada y que le sustrajeron el automóvil.

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“A la vecina de la esquina le robaron, la golpearon y le robaron el auto”, contó Vivi en un audio enviado a otros residentes. Según su testimonio, los vecinos comenzaron a revisar cámaras particulares porque habría intervenido una camioneta blanca, aunque hasta el momento no lograron obtener una imagen clara de su patente. Frente a este escenario, los habitantes reclaman mayor presencia municipal, mejoras en los servicios y respuestas sostenidas para evitar que los espacios públicos continúen deteriorándose.

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