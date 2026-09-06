La pesca nacional aceleró su recuperación en julio con un fuerte salto de la actividad
El sector registró una suba interanual del 300,2% y avanzó 7,1% frente a junio. Los crustáceos y la operatoria de los buques congeladores fueron los principales motores del crecimiento.
La actividad pesquera argentina mostró una fuerte recuperación durante julio. El Índice de Producción Industrial Pesquero (IPI pesquero) registró un crecimiento del 300,2% en comparación con el mismo mes de 2025, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Frente a junio de este año, el avance fue del 7,1%.
El buen desempeño también se refleja en el acumulado del año: entre enero y julio de 2026, la producción del sector creció 57,2% respecto del mismo período del año pasado. La serie tendencia-ciclo, utilizada para observar la evolución de la actividad más allá de las variaciones estacionales, aumentó 1,4% mensual.
Uno de los principales impulsores fue la pesca marítima, que creció 523,1% frente a julio de 2025 y acumula una mejora del 68,5% durante los primeros siete meses del año. La acuicultura, en cambio, retrocedió 11,2% interanual, aunque mantiene un incremento acumulado del 12,9%.
Al analizar las especies, los crustáceos explicaron buena parte del salto. Su producción aumentó 2.786,8% interanual durante julio y acumuló una expansión del 324,8% desde enero. Los peces tuvieron una leve baja del 0,4% en el mes, pero mantienen un crecimiento del 11,9% en lo que va del año. Los moluscos, por su parte, cayeron 59,3% frente al mismo período de 2025 y retrocedieron 8,4% en el acumulado.
La diferencia también fue marcada según el tipo de embarcación. Los desembarques realizados por buques fresqueros aumentaron 85,7% interanual, mientras que los correspondientes a buques congeladores treparon 1.191,6%. En los primeros siete meses de 2026, ambos segmentos acumularon subas del 11,8% y 98,7%, respectivamente.
El fuerte porcentaje de crecimiento debe observarse además teniendo en cuenta la baja base de comparación. Julio de 2025 había sido un mes especialmente negativo para la actividad: el índice general había caído 72,9% interanual y la pesca marítima había sufrido una contracción todavía mayor, en medio de una fuerte paralización vinculada principalmente con la pesquería del langostino y la flota congeladora.
Más allá de ese efecto estadístico, los datos oficiales muestran una recuperación concreta durante 2026. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que entre enero y julio los desembarques de las principales pesquerías alcanzaron 584.928 toneladas, un 16% más que durante el mismo período del año pasado, con un fuerte crecimiento del langostino.