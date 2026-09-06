La actividad pesquera argentina mostró una fuerte recuperación durante julio. El Índice de Producción Industrial Pesquero (IPI pesquero) registró un crecimiento del 300,2% en comparación con el mismo mes de 2025, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Frente a junio de este año, el avance fue del 7,1%.

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El buen desempeño también se refleja en el acumulado del año: entre enero y julio de 2026, la producción del sector creció 57,2% respecto del mismo período del año pasado. La serie tendencia-ciclo, utilizada para observar la evolución de la actividad más allá de las variaciones estacionales, aumentó 1,4% mensual.

Uno de los principales impulsores fue la pesca marítima, que creció 523,1% frente a julio de 2025 y acumula una mejora del 68,5% durante los primeros siete meses del año. La acuicultura, en cambio, retrocedió 11,2% interanual, aunque mantiene un incremento acumulado del 12,9%.

Al analizar las especies, los crustáceos explicaron buena parte del salto. Su producción aumentó 2.786,8% interanual durante julio y acumuló una expansión del 324,8% desde enero. Los peces tuvieron una leve baja del 0,4% en el mes, pero mantienen un crecimiento del 11,9% en lo que va del año. Los moluscos, por su parte, cayeron 59,3% frente al mismo período de 2025 y retrocedieron 8,4% en el acumulado.

La diferencia también fue marcada según el tipo de embarcación. Los desembarques realizados por buques fresqueros aumentaron 85,7% interanual, mientras que los correspondientes a buques congeladores treparon 1.191,6%. En los primeros siete meses de 2026, ambos segmentos acumularon subas del 11,8% y 98,7%, respectivamente.

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El fuerte porcentaje de crecimiento debe observarse además teniendo en cuenta la baja base de comparación. Julio de 2025 había sido un mes especialmente negativo para la actividad: el índice general había caído 72,9% interanual y la pesca marítima había sufrido una contracción todavía mayor, en medio de una fuerte paralización vinculada principalmente con la pesquería del langostino y la flota congeladora.

Más allá de ese efecto estadístico, los datos oficiales muestran una recuperación concreta durante 2026. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que entre enero y julio los desembarques de las principales pesquerías alcanzaron 584.928 toneladas, un 16% más que durante el mismo período del año pasado, con un fuerte crecimiento del langostino.

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