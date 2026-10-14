La cantidad de nacimientos en General Pueyrredon mantiene una tendencia descendente y, en paralelo, las defunciones ya superan a los nuevos nacimientos. Así lo señala un informe de la Red Mar del Plata Entre Todos, que analizó la evolución de los indicadores de natalidad y mortalidad del partido entre 2020 y 2025 y advirtió sobre los cambios demográficos que atraviesa el distrito.

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De acuerdo con el relevamiento, la tasa de natalidad cayó un 26% en cinco años. La tendencia se profundizó durante el período analizado y, en 2025, el indicador se ubicó en 8,0, frente a una tasa de mortalidad de 10,6. Esta diferencia significa que durante ese año se registraron más defunciones que nacimientos, una situación que se conoce como crecimiento vegetativo negativo.

El fenómeno no se limita a Mar del Plata y Batán. Según el informe, otros grandes municipios de la provincia de Buenos Aires también experimentaron una reducción de sus tasas de natalidad entre 2020 y 2025. En La Plata, el indicador descendió de 15,2 a 10,4; en Quilmes, de 13,9 a 7,9; en Lomas de Zamora, de 10,4 a 5,1; y en La Matanza, de 7,7 a 4,8.

Los datos muestran que la disminución de los nacimientos constituye una tendencia extendida en distintos distritos bonaerenses. Sin embargo, en General Pueyrredon el comportamiento de la natalidad adquiere especial relevancia al observarse junto con la evolución de la mortalidad, ya que la diferencia entre ambos indicadores anticipa un escenario de reducción natural de la población si la tendencia se mantiene.

El informe también señala que la tasa de mortalidad descendió respecto de los niveles registrados durante la pandemia de coronavirus. No obstante, esa reducción fue menor que la caída experimentada por la natalidad. De esta manera, la disminución de las defunciones no alcanzó para compensar la reducción de los nacimientos, lo que explica el saldo vegetativo negativo registrado en 2025.

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La continuidad de este proceso abre interrogantes sobre la evolución de la estructura demográfica local durante los próximos años. Entre los principales desafíos identificados por la Red Mar del Plata Entre Todos se encuentran el envejecimiento de la población y las futuras demandas sobre los sistemas de salud, educación, protección social y cuidados. Estos cambios pueden modificar las necesidades de servicios públicos y la distribución de los recursos que requiere la comunidad.

El documento advierte, además, que la caída de la natalidad responde a transformaciones demográficas, sociales y económicas de carácter amplio, por lo que no puede atribuirse a una única causa. En ese contexto, plantea la importancia de incorporar la dinámica poblacional a la planificación de las políticas públicas locales y de considerar la evolución de los nacimientos y las defunciones para comprender cómo podría cambiar la población de General Pueyrredon.

Fuente: Red Mar del Plata Entre Todos, a partir de la elaboración propia sobre datos publicados por el Registro de las Personas de la provincia de Buenos Aires.