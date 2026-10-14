La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, llegará a Mar del Plata acompañada por el diputado nacional Alejandro Carrancio y funcionarios del área, en una visita que tendrá como primera actividad una recorrida por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), junto al intendente Guillermo Montenegro.

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La comitiva también estará integrada por el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, y Gustavo Jara, director de Operaciones y Despliegue Territorial. La agenda continuará definiéndose durante el transcurso de la jornada, por lo que no se descarta que se incorporen nuevas actividades y reuniones vinculadas con la seguridad en el distrito.

Uno de los principales puntos de expectativa está puesto en posibles anuncios sobre la presencia y el despliegue de fuerzas federales en Mar del Plata durante la temporada de verano 2026-2027. Por el momento, no se confirmaron detalles sobre eventuales medidas, la cantidad de efectivos involucrados ni las modalidades de implementación.

La visita se desarrollará en un contexto en el que la seguridad constituye uno de los ejes centrales de la agenda local, especialmente ante la proximidad de la temporada estival y el movimiento turístico que se espera en la ciudad.