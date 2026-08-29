En un contexto donde el impacto del aumento de costos y la caída de exportaciones pegan fuerte en la actividad del puerto marplatense, el presidente del Consorcio Portuario Regional, Marcos Gutiérrez, advirtió sobre la crítica situación que atraviesa la actividad y cuestionó al Gobierno nacional, aunque fue optimista: “Confío en que construiremos las alternativas necesarias para superar este momento de incomodidad”.

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En diálogo con Modo Regreso, por Radio Mitre MDP, el dirigente sostuvo que el sector enfrenta “una situación de muchísima incomodidad, sobre todo en las lanchas de la flota fresquera que operan cerca de la costa”, producto del incremento de costos sin correlato en los precios de exportación. Además, alertó sobre la disminución de cargas despachadas por vía marítima al señalar que “varias empresas locales eligen sacar sus productos por la Ruta 2, generando un retroceso en los movimientos de carga y descarga”.

Al analizar el escenario, afirmó que “estos últimos dos años han sido los más difíciles” para el fresquerío, debido a subas en insumos importados, repuestos y combustibles que “sólo a principios de año subieron más del 20% sin marcha atrás”. También remarcó que “la pesca sigue manteniendo un nivel de impuestos muy alto” y vinculó la situación al contexto general: “Hay un achicamiento general de la economía que afecta el bolsillo de la gente y repercute en la pesca. Sumado al dólar planchado, las exportaciones pierden rentabilidad”.

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Si bien consideró que “el cierre definitivo lo veo lejos todavía”, advirtió sobre el impacto social del deterioro de la actividad: “Cuando un barco rinde menos, se reducen los ingresos de los trabajadores y eso impacta directo en la economía de los barrios marplatenses”. Y concluyó que “la microeconomía nacional le está dando un golpe duro a la industria pesquera”.

Frente a este panorama, Gutiérrez recordó las reducciones de tasas implementadas por el Consorcio, aunque aclaró que “nuestro impacto es de menos del 0,1% del costo total de la flota” y que “el gran peso está en el combustible y el mantenimiento técnico”. En ese marco, sostuvo que la intervención del organismo es acotada, pero busca “dar señales claras y pedirle herramientas al Gobierno Nacional para contener al sector”.

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Asimismo, destacó la relevancia económica del puerto al señalar que “entre 15.000 y 25.000 personas circulan diariamente a trabajar”, que “75.000 marplatenses se benefician de forma indirecta” y que la ciudad concentra “el 50% de las descargas pesqueras del país y el 92% de la provincia de Buenos Aires”.

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En relación con la infraestructura, informó el avance de un plan de bacheo por 450 millones de pesos, al que definió como “la primera etapa de un plan que duplicaremos en septiembre”, y recordó que “el año pasado invertimos 7,5 millones de dólares en dragado”, lo que permitió proyectar mejoras internas y de seguridad en los muelles.

Finalmente, planteó la necesidad de diversificar la actividad portuaria y fortalecer el comercio exterior: “Necesitamos que las empresas acompañen la decisión operativa de exportar por Mar del Plata en lugar de utilizar el transporte terrestre”. De cara al futuro, concluyó que el crecimiento requiere “trabajar en equipo entre las cámaras, los sindicatos y los distintos niveles de gobierno”, aunque afirmó: “Soy optimista sobre el futuro del puerto y de la ciudad; confío en que construiremos las alternativas necesarias para superar este momento de incomodidad”.

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