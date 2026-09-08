La Justicia volvió a darle respaldo a la Tasa Vial de Mar del Plata. El juez del Juzgado Contencioso Administrativo N°1, Simón Isacch, rechazó la demanda presentada por la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Cargas (CETAC), que cuestionaba la constitucionalidad del tributo municipal.

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La entidad sostenía que la tasa funcionaba en los hechos como un impuesto sobre los combustibles y que se superponía con gravámenes nacionales como el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el IVA.

Al resolver, Isacch consideró que no existe la doble imposición planteada por la CETAC y sostuvo que el mantenimiento de la red vial constituye un servicio general, por lo que no es necesario acreditar que cada contribuyente haya utilizado una calle en particular.

El fallo cobra relevancia porque el mismo magistrado había declarado inconstitucional la Tasa Vial en 2024, en una causa iniciada por el exdiputado Guillermo Castello. Sin embargo, aquella resolución fue revocada posteriormente por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo.

En esta nueva sentencia, Isacch dejó a salvo sus reparos sobre el tributo, pero entendió que debía ajustarse al criterio establecido por la Cámara. Además, valoró la documentación presentada por el Municipio para acreditar trabajos de bacheo, repavimentación, pavimentación y conservación de calles.

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La resolución representa un nuevo alivio judicial para el gobierno municipal, que logra consolidar su posición frente a los cuestionamientos contra la tasa. Las costas del proceso fueron impuestas a la CETAC.

De todos modos, la discusión todavía no terminó. La causa iniciada por Castello se encuentra actualmente en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que deberá definir si la Tasa Vial es constitucional. Ese fallo será determinante para cerrar el principal capítulo judicial sobre el tributo.

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