Quienes visitan el Teatro Tronador de Mar del Plata pueden ver un bandoneón que perteneció a Astor Piazzolla. El instrumento se exhibe en el foyer que lleva su nombre. En el primer programa de La Cuarta Pared, el músico marplatense Raúl Islas y el periodista Marcelo Gobello repasaron la búsqueda que permitió incorporarlo al homenaje.

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La iniciativa fue de Marcelo González. Según contaron en el programa, durante la búsqueda circularon fotos de varios instrumentos y fue necesario revisar sus datos antes de elegir uno. Islas colaboró en la verificación, que incluyó comprobar el número de serie del bandoneón que finalmente llegó al teatro.

El homenaje tomó forma a partir de una placa de bronce que Laura Escalada Piazzolla, viuda del músico, le entregó a González. Escalada participó de la inauguración del foyer, que contó con el acompañamiento de la Fundación Astor Piazzolla.

La conversación también recuperó una escena de los años ochenta en el Teatro Auditorium. Islas recordó que, después de un ensayo, Piazzolla se quedó con el bandoneón y alternó entre tocar y escribir. Cuando el joven músico le preguntó qué estaba componiendo, Piazzolla le dijo que era «Pedro y Pedro», una obra dedicada a sus maestros de bandoneón.

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