La Municipalidad de General Pueyrredon, junto a la empresa Cabrales, continúa desarrollando el curso inicial de Barista, una capacitación orientada a brindar herramientas laborales vinculadas al mundo del café de especialidad y la gastronomía.

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La iniciativa, impulsada desde la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado en conjunto con Mumac Academy, se realiza por cuarto año consecutivo y ya permitió que 33 personas completaran la formación en lo que va de 2026.

El curso está pensado para quienes buscan ingresar al mercado laboral gastronómico o especializarse en el sector cafetero, un ámbito que viene mostrando un importante crecimiento en Mar del Plata y otras ciudades del país. Durante las clases, los participantes incorporan conocimientos sobre preparación de café, técnicas de extracción, manejo de máquinas y atención al cliente.

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Desde el Municipio destacaron que la propuesta combina formación técnica, innovación y prácticas orientadas al trabajo real dentro de cafeterías y espacios gastronómicos. Además, se trata de una capacitación certificada que apunta a mejorar las posibilidades de inserción laboral de quienes participan.

La directora de Empleo y Formación para el Trabajo, Selena Marinelli, remarcó que este tipo de iniciativas permiten fortalecer el talento local y acompañar el crecimiento de la industria cafetera en la región. También sostuvo que la capacitación se volvió una herramienta clave para quienes buscan nuevas oportunidades laborales.

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Desde su puesta en marcha, el programa ya capacitó a más de 463 personas y prevé continuar sumando nuevos grupos durante los próximos meses debido a la creciente demanda del sector gastronómico. Incluso, las autoridades adelantaron que buscarán renovar el convenio el próximo año para garantizar la continuidad de la propuesta.

Las personas interesadas en participar deben inscribirse a través del sitio oficial de empleo del Municipio o enviar un correo electrónico a [email protected]. Como requisito obligatorio, los aspirantes deben contar con el certificado de Manipulación de Alimentos vigente.

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