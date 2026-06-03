La CGT Regional Mar del Plata Batán convocó a la movilización en el marco de una nueva jornada de Ni Una Menos, tras el femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba, que se hará hoy desde las 17:00 en avenida Luro e Yrigoyen, la vez que lamentaron que “en nuestro país tenemos una víctima de femicidio cada 31 horas, cifra alarmante que debería ser más que significativa para que el Gobierno nacional se ocupe de implementar e invertir en políticas de género para prevenir dicha violencia”.

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En ese marco, cuestionaron al Gobierno nacional al afirmar: “Lejos de eso, Milei y sus cómplices, intentan instalar el tema de las falsas denuncias”.

Asimismo, reclamaron la restitución de organismos y políticas públicas: “Consideramos urgente volver a crear el Ministerio de Mujeres y Diversidades nacional, pensar políticas públicas de prevención de la violencia en el noviazgo y de la implementación real de la Ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”.

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También exigieron una mayor capacitación judicial en perspectiva de género: “Exigimos una justicia capacitada en Ley Micaela que deje de ser responsable de que femicidas o agresores caminen tranquilos por las calles”.

Finalmente, llamaron a la participación en la movilización: “Hoy más que nunca, tenemos que llenar las calles pidiendo justicia por todas las vidas de nuestras mujeres y diversidades”, y remarcaron que “el movimiento obrero y las mujeres trabajadoras organizadas marchamos nuevamente”.

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