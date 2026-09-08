La Biblioteca Parlante y Biblioteca Especializada sobre Discapacidad de Mar del Plata pondrá en marcha una nueva propuesta cultural denominada “Encuentros de humanidad”, un ciclo pensado para generar espacios de conversación, intercambio de ideas y reflexión a partir de distintas disciplinas.

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El primer encuentro se realizará el viernes 11 de septiembre, de 11 a 12.30, en la sede ubicada en 14 de Julio y Almirante Brown.

En esta edición participará Félix Bello, quien abordará el teatro y su capacidad para producir transformaciones sociales, con una propuesta abierta al diálogo y al intercambio con quienes asistan.

El ciclo es impulsado por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y está dirigido a toda la comunidad. La participación es libre y gratuita.

La Biblioteca Parlante funciona de lunes a viernes de 8 a 16. Para más información, se puede llamar al 491-5951 o comunicarse por WhatsApp al 223 690-752.

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