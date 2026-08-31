El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó abierta una pregunta que excede lo futbolístico: quién utilizará la camiseta número 10 después de casi dos décadas asociada al rosarino. Por el momento, Lionel Scaloni no comunicó una decisión y la definición podría conocerse a partir de las próximas convocatorias.

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Entre las posibilidades aparecen Nicolás Paz, Thiago Almada, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, todos integrantes del plantel que disputó el Mundial 2026. Durante esa competencia, Messi llevó la 10, mientras que Julián utilizó la 9, Almada la 16, Paz la 18 y Lautaro la 22.

Por características de juego y por formar parte del recambio generacional, Nico Paz surge como uno de los candidatos. El mediocampista ofensivo del Como puede desempeñarse como enganche, interior o detrás de los delanteros y viene ganando espacio dentro del seleccionado. Su juventud también lo posiciona como una alternativa pensando en el proceso rumbo al Mundial 2030.

Thiago Almada presenta otro perfil naturalmente relacionado con la histórica camiseta. Campeón mundial en Qatar 2022, incrementó su protagonismo durante los últimos años y ya fue titular en partidos en los que Messi no estuvo disponible. Actualmente juega en Atlético de Madrid y puede ocupar distintas posiciones ofensivas.

Los otros dos nombres cuentan con mayor peso dentro del vestuario. Julián Álvarez se consolidó como una de las figuras de la nueva etapa argentina, aunque está fuertemente identificado con la camiseta número 9. Lautaro Martínez, por su parte, utiliza habitualmente la 22 y es uno de los futbolistas de mayor recorrido del ciclo Scaloni, además de encontrarse entre los principales goleadores históricos del seleccionado.

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De todos modos, la elección no necesariamente será definitiva desde el primer encuentro sin Messi. La AFA no informó que vaya a retirar la camiseta número 10, por lo que tarde o temprano deberá volver a ser utilizada, especialmente en competencias que exigen determinadas numeraciones en las listas oficiales.

Así, mientras la Selección comienza a acostumbrarse a una etapa sin su histórico capitán, Scaloni tendrá que tomar una decisión cargada de simbolismo: Nico Paz y Almada representan el recambio creativo, mientras que Julián y Lautaro aportan experiencia, títulos y liderazgo dentro del plantel.

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