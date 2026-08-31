Lionel Messi construyó una trayectoria inigualable con la Selección Argentina y dejó su nombre en prácticamente todos los récords importantes. Con 207 partidos disputados, 125 goles, 68 asistencias y 148 triunfos, es el futbolista con más presencias, tantos, asistencias y partidos ganados en la historia del seleccionado.

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Su impacto también se refleja en los Mundiales: disputó 34 partidos, es el argentino con más goles (21) y asistencias (12) en la competencia y fue elegido Balón de Oro en 2014 y 2022. Además, con 36 goles, es el máximo goleador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas y acumula 11 finales disputadas con Argentina.

A lo largo de su carrera con la Albiceleste, Messi consiguió todos los grandes títulos: Mundial Sub-20 2005, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024. Una colección de logros que explica por qué su legado con la Selección ya es histórico.

🚨 Il y a 20 ans, LIONEL MESSI 🇦🇷 DISPUTAIT SON PREMIER MATCH DE COUPE DU MONDE À 18 ANS ! 🌍



Les débuts de rêve : entré à la 75ème minute, il avait inscrit 1 but et délivré 1 passe décisive. ⚽️🎯 pic.twitter.com/8qKj3BIRCg https://t.co/3KFyB3kq87 — Actu Foot (@ActuFoot_) August 31, 2026

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