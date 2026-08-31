Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección Argentina, poniendo fin a una historia de más de 20 años con la camiseta albiceleste. El capitán comunicó la decisión mediante una emotiva carta publicada en sus redes sociales.

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“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, comenzó Messi.

El astro argentino explicó que se trata de una decisión dolorosa, pero que entiende que llegó el momento de cerrar una etapa: “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

Messi también agradeció a sus compañeros, entrenadores, dirigentes, familiares y a todos los argentinos que lo acompañaron durante su trayectoria con la Selección.

La carta había sido escrita originalmente el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial 2026, pero el propio Messi explicó que, tras lo ocurrido con su padre, hoy está “más convencido que antes” de tomar esta decisión.

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“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes”, expresó.

Así, Lionel Messi le pone punto final a su etapa con la Selección Argentina, con la que conquistó la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, entre otros títulos.

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