Las Leonas ya están en casa. Después de conquistar el tercer Mundial de su historia tras vencer a Países Bajos el sábado, el seleccionado argentino de hockey regresó al país y fue recibido por una gran cantidad de personas que se acercaron para celebrar junto a las campeonas.

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Entre abrazos, banderas y muestras de cariño, las jugadoras compartieron con la gente la alegría por una nueva consagración que vuelve a poner al hockey argentino en lo más alto del mundo.

En medio de la celebración, la capitana María José Granatto aprovechó para dejar un mensaje que fue más allá del festejo y reclamó mayor respaldo para el deporte nacional.

“Necesitamos mucho más inversión en el deporte. Si esto lo hicimos con lo que tenemos, imaginá con más apoyo”, afirmó Granatto.

La jugadora también destacó el impacto que tiene el deporte en la sociedad. “El deporte es inclusión, es derecho, es igualdad. Y creo que nosotras como equipo intentamos transmitir también esos valores”, expresó.

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Granatto remarcó además las dificultades que atraviesan los deportistas argentinos para competir al máximo nivel. “Como argentinas todo cuesta un poco más”, sostuvo, y manifestó su deseo de que la consagración mundial sirva como punto de partida para mejorar las condiciones: “Espero que esto sea un puntapié para que las condiciones mejoren”.

El título conseguido en 2026 representa el tercer Mundial ganado por Las Leonas, después de las consagraciones de 2002 y 2010. A lo largo de su historia, Argentina también obtuvo cuatro subcampeonatos y alcanzó el podio en 12 de los 14 grandes torneos internacionales disputados desde el nacimiento de Las Leonas.

"Si hicimos esto con lo que teníamos imaginate con más apoyo. Hay que poner más inversión en el deporte"



María José Granatto, capitana de Las Leonas, dijo que "como argentinas todo cuesta un poco más" y señaló: "Espero que esto sea un puntapié para que las condiciones mejoren". pic.twitter.com/pceSDtAiJw — Corta (@somoscorta) August 31, 2026

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