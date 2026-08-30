Aldosivi volvió a tropezar con la misma piedra. El conjunto marplatense perdió 2-1 frente a Argentinos Juniors en La Paternal, por la séptima fecha del Torneo Clausura, después de ponerse en ventaja y no saber cómo sostenerla.

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El cambio en el banco, con la salida de Israel Damonte y el interinato de Mariano Felices, no alcanzó para modificar la imagen de un equipo que continúa mostrando serios problemas para manejar los partidos.

A los 9 minutos, el “Tiburón” encontró el 1-0 en una de sus pocas aproximaciones. Rodrigo González remató cruzado y Andrés Vombergar apareció para desviar la pelota y vencer al arquero local. El gol fue inicialmente invalidado por fuera de juego, pero el VAR determinó que la posición era reglamentaria.

La ventaja no modificó la tendencia del encuentro. Argentinos tomó rápidamente el control, adelantó sus líneas y comenzó a generar ocasiones. Aldosivi quedó demasiado atrás y dependió de Lucas Acosta, el travesaño y un despeje de Néstor Breitenbruch sobre la línea para mantener el cero.

El conjunto marplatense prácticamente no volvió a inquietar y se fue al descanso ganando más por efectividad que por lo realizado durante los primeros 45 minutos.

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En el complemento llegó la reacción del local. Alan Lescano ejecutó un tiro libre con precisión y colocó la pelota junto al palo para establecer el 1-1, pese al intento de Acosta.

El empate tampoco provocó una respuesta futbolística de Aldosivi. Argentinos continuó manejando la pelota y encontró el segundo a los 20 minutos. Un centro desde la derecha volvió a exponer los problemas defensivos del visitante: Gastón Verón ganó en el área y, de cabeza, puso el 2-1.

Con el resultado en contra, Aldosivi volvió a mostrar dificultades para generar juego y prácticamente no tuvo herramientas para buscar la igualdad.

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La derrota vuelve a encender las alarmas en el “Tiburón”, que continúa sin conseguir triunfos en el torneo y permanece comprometido en la pelea por la permanencia.

Más allá del cambio de entrenador, el equipo volvió a exhibir los mismos síntomas: poca generación ofensiva, dificultades para defender cuando pierde la pelota y una preocupante incapacidad para sostener una ventaja.