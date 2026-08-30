La Quinta División femenina de San Lorenzo celebró el título del Torneo Inicio de la Liga Marplatense de Fútbol luego de vencer por 4 a 0 a Cadetes en el encuentro pendiente correspondiente a la novena fecha.

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El conjunto dirigido por Cristian Pérez y Gustavo Velázquez tuvo una actuación contundente en el “Juan Montoya” y encaminó la victoria durante la primera mitad.

Apenas habían transcurrido seis minutos cuando Zoe Cebeira convirtió el primer gol y puso en ventaja a San Lorenzo. A partir de allí, las campeonas controlaron el desarrollo del encuentro y continuaron buscando ampliar la diferencia.

El segundo llegó por intermedio de Eliana Ferreyro y, antes del descanso, Cebeira volvió a aparecer para marcar su segundo tanto personal. A los 33 minutos estableció el 3 a 0 con el que ambos equipos se fueron al entretiempo.

San Lorenzo mantuvo la intensidad durante el complemento y encontró nuevamente el arco rival. Aimara Mozzi fue la encargada de convertir el cuarto y sellar el resultado definitivo.

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La goleada permitió coronar una campaña prácticamente impecable. La Quinta terminó el certamen con ocho triunfos y solamente una derrota en nueve presentaciones. Además, convirtió 35 goles y recibió apenas dos.

El plantel campeón estuvo integrado por Zahira Acuña, Nicole Villalba, Aldana Vázquez, Celina Ledesma, Rocío Varela, Aimara Mozzi, Milagros Maraz, Morena Argüello, Eliana Ferreyro, Geraldine Arbelo, Zoe Cebeira, Daira Jaime, Zoe Jaime, Samira Palacio y Catalina Cañete.

El cuerpo técnico estuvo encabezado por Cristian Pérez y Gustavo Velázquez como entrenadores, acompañados por Adrián Núñez y Verónica Gauna. Alberto Cabral estuvo a cargo de la preparación física y Martín Garay completó el equipo de trabajo.

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De esta manera, las juveniles de San Lorenzo cerraron el Torneo Inicio con una goleada y celebraron un campeonato respaldado por los números: ganaron ocho de sus nueve encuentros y finalizaron con una diferencia de 33 goles a favor.

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