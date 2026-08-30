En un encuentro parejo disputado este domingo, Alvarado venció a Kimberley como visitante por 2 a 0 en el marco de la 6ª fecha del Grupo F en la Fase Reválida del Torneo Federal A.

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​El duelo marplatense arrancó con dientes apretados en la primera mitad, donde las imprecisiones y la fricción dominaron la escena, dejando un marcador en blanco de 0 a 0 al descanso.

En la segunda parte, el conjunto visitante logró romper la paridad, mostrando eficacia para pegar en los momentos clave y sellar el 2-0 definitivo a su favor. El cierre del compromiso estuvo marcado por la tensión en los bancos de suplentes, derivando en la expulsión del director técnico local sobre el tramo final.



Con esta victoria, el Torito suma tres puntos fundamentales en el desarrollo del grupo. Su próximo compromiso será el próximo domingo 6 de septiembre cuando reciba a Atenas de Río Cuarto.

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