Quilmes y Deportivo Norte empataron 0 a 0 este domingo en el estadio José Piantoni, en el debut de ambos en el Torneo Regional Federal Amateur. Fue un partido trabado y con pocas situaciones claras.

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El equipo dirigido por Mauricio Di Martino planteó un esquema sólido y logró neutralizar los ataques del conjunto local, que volvió a disputar un debut regional en su cancha después de 30 años.

Cómo sigue la Zona 4

La segunda fecha se disputará el domingo 6 de septiembre, cuando Defensores de Valeria del Mar reciba a Quilmes, mientras que Deportivo Norte tendrá jornada libre.

Luego, el domingo 13 de septiembre, Deportivo Norte será local ante Defensores de Valeria del Mar, en el cierre de la primera rueda del grupo.

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