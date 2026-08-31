Mariano Navone escribió este domingo una de las páginas más importantes del tenis argentino. El oriundo de 9 de Julio derrotó a Novak Djokovic en la primera ronda del US Open y consiguió una victoria histórica ante uno de los máximos referentes de la historia del deporte.

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En el Arthur Ashe Stadium, ante una multitud, “La Nave” se impuso por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, después de casi cinco horas de un partido que tuvo todos los condimentos.

Navone comenzó con autoridad y se quedó con el primer set en el tie-break, pero Djokovic reaccionó y pasó al frente tras ganar los dos parciales siguientes. Cuando parecía que el serbio encaminaba el partido, el argentino protagonizó una extraordinaria remontada.

El cuarto set fue el punto de quiebre. Navone recuperó terreno, encontró mayor profundidad en sus golpes y aprovechó las dificultades físicas de Djokovic para llevar el encuentro al quinto parcial. Allí fue contundente: quebró rápidamente la resistencia del serbio y cerró el partido con un contundente 6-1.

Djokovic padeció durante el encuentro fuertes molestias físicas, dolores de espalda, vómitos y calambres, que condicionaron notablemente su rendimiento.

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Para Navone, además, el triunfo tuvo un significado especial: Djokovic fue uno de sus grandes ídolos desde chico. El argentino terminó derrotando a una de las figuras que admiró durante años justamente en el escenario más importante de su carrera.

La victoria también marca un hecho histórico para el tenis argentino. Navone se convirtió en uno de los pocos jugadores nacionales que lograron derrotar al serbio, sumándose a una selecta lista que incluye a Guillermo Coria, David Nalbandian, Juan Martín del Potro y Thiago Tirante.

Pero la estadística que más impacta es la de Djokovic: por primera vez desde el Abierto de Australia 2006, hace más de dos décadas, quedó eliminado en la primera ronda de un torneo de Grand Slam.

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