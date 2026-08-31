Marcelo Gallardo está muy cerca de volver a dirigir y, esta vez, afrontaría su primera experiencia al frente de una selección nacional. El entrenador argentino habría llegado a un acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol para convertirse en el sucesor de Sebastián Beccacece.

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Según trascendió, el Muñeco viajaría la próxima semana a Quito, donde mantendría una reunión con el presidente de la FEF, Francisco Egas, para avanzar con la firma de su contrato. Si todo se desarrolla según lo previsto, la federación ecuatoriana lo anunciaría oficialmente en los próximos días.

El vínculo tendría vigencia hasta el Mundial de 2030, con el objetivo de darle continuidad a un proyecto que comenzaría inmediatamente y que tendría como primera prueba la próxima fecha FIFA de septiembre, durante una gira por Asia.

Para Gallardo significaría el comienzo de una nueva etapa en su carrera como entrenador. El técnico de 50 años se encuentra sin club después de su última experiencia y ahora tendría por delante el desafío de conducir por primera vez a un seleccionado nacional.

La llegada del argentino a Ecuador representaría, además, el desembarco de un entrenador con una extensa trayectoria y una importante cosecha de títulos. Durante su primera etapa al frente de River Plate conquistó 14 trofeos, entre ellos dos Copas Libertadores, y se convirtió en uno de los técnicos más exitosos de la historia del club.

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