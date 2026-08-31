Joaquín Freitas es nuevo jugador del Flamengo. El delantero de 19 años ya viaja rumbo a Brasil para realizarse los estudios médicos y firmar su contrato por cinco años.

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River vendió el 80% de los derechos económicos por 15 millones de dólares entre montos fijos y variables, mientras que mantendrá el 20% restante pensando en una futura transferencia.

Antes de viajar, Freitas destacó su paso por el Millonario: “Mi tiempo en River fue positivo. Estoy muy agradecido. Ahora toca disfrutar esta oportunidad, fue todo muy rápido”.

También agradeció a Eduardo Coudet: “Con el Chacho, súper agradecido. Siempre diez puntos y con muy buena predisposición”.

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