Xabi Alonso tuvo un comienzo perfecto como entrenador del Chelsea: ganó sus tres primeros partidos y se convirtió en el primer técnico del club en lograrlo desde Antonio Conte.

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En el último encuentro, el Chelsea le ganó a Brighton en un partidazo por la Premier League además, se produjo el debut de Emiliano Martínez, quien fue presentado oficialmente como nuevo jugador de los Blues y horas después tuvo su estreno en Stamford Bridge.

El arquero argentino no pudo mantener la valla invicta, pero respondió con cuatro atajadas y fue fundamental para sostener la victoria, especialmente con una espectacular intervención durante el segundo tiempo.

Tras el partido, Alonso destacó al campeón del mundo: “Con Emiliano Martínez tiene experiencia por todos lados. Apenas lleva 48 horas en el club y estoy contento con su primer impacto”.

El español también resaltó el liderazgo del argentino y aseguró que su presencia será cada vez más importante dentro del plantel: “Tiene ese carisma, esa aura para influir y generar una conexión muy positiva con el resto del equipo”.

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