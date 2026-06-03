Según explicó la obra social bonaerense, el monto abonado surge de una auditoría interna que validó parte de las prestaciones facturadas.

Ads

El 85% restante fue rechazado por considerar que corresponde a servicios sin respaldo documental suficiente, prestaciones no facturadas o conceptos que, según sostiene el organismo, ya habían sido abonados.

Desde el Gobierno bonaerense afirmaron que, con este pago, la deuda del IOMA con el hospital es actualmente "cero".

Ads

La controversia se había instalado en medio de los reclamos de las autoridades del Garrahan, que exigían el pago de una deuda superior a los $9.000 millones, y de cuestionamientos de sectores de la oposición y del Gobierno nacional hacia la gestión de Axel Kicillof.

Puede interesarte

Ante las diferencias entre los montos reclamados y los reconocidos, IOMA propuso realizar una auditoría conjunta con el hospital para determinar el origen de la discrepancia. Hasta que ese proceso avance, la Provincia sostiene que ya cumplió con todas las obligaciones que considera debidamente acreditadas.

Ads

La discusión se da en un contexto de tensión entre la administración bonaerense y las autoridades del principal hospital pediátrico del país, cuya conducción depende del Estado nacional y de las jurisdicciones que integran su esquema de gestión.

Fuente: Dib