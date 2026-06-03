IOMA aseguró que saldó su deuda con el Garrahan, aunque solo reconoció una parte del reclamo
La cifra representa apenas el 15% de los más de $9.000 millones que reclama el centro pediátrico.
La cifra representa apenas el 15% de los más de $9.000 millones que reclama el centro pediátrico.
Los médicos residentes iniciaron un paro por tiempo indeterminado y el jueves habrá una jornada de protesta. Denuncian precarización y desmantelamiento en uno de los centros pediátricos más importantes del país.
El pedido lo elevó la fiscal Daniela Dupuy al juez, quien además solicitó la inhabilitación perpetua para que ejerza su profesión. Ricardo Russo, el ex pediatra del Garrahan, también habría sido el productor de parte del material.