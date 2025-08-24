El bloque bonaerense de La Libertad Avanza presentó, en las últimas horas, un proyecto de ley para oficializar un “régimen para la regularización de deudas” que mantiene el Estado provincial y entidades como el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) con Hospitales de gestión interjurisdiccional y prestadores de salud.

Ads

“El proyecto tiene por objeto establecer un marco normativo que garantice mayor transparencia en el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado provincial en materia de Salud, especialmente aquellas vinculadas a prestaciones médicas efectuadas por terceros”, afirmaron los diputados firmantes del proyecto.

Puede interesarte

En ese sentido, la iniciativa impulsada por la bancada libertaria busca obligar al gobierno de Axel Kicillof a remitir un informe anual a la Legislatura bonaerense, el cual deberá versar sobre el listado completo de instituciones acreedores, como así también los plazos pactados para la cancelación de deudas”.

Ads

Asimismo, los legisladores libertarios establecieron en el proyecto de ley la creación de una comisión bicameral, la cual estará conformada por cuatro diputados y cuatro senadores, quienes tendrán como funciones “analizar los informes elevados por el Ejecutivo y monitorear el cumplimiento de las deudas”.

Ads