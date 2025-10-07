Familias del Hospital Garrahan exigen la inmediata promulgación de la Ley de Emergencia Pediátrica
En un comunicado, desde Soy Garrahan manifestaron que se encuentran en “estado de alerta” ante la demora en la reglamentación de la ley y recordaron que la Ley de Discapacidad, también sancionada, sigue frenada en su aplicación.
El colectivo Soy Garrahan, integrado por madres, padres y ex pacientes de ese hospital, lanzó un enérgico reclamo al Poder Ejecutivo para que se promulgue, regule e implemente sin más dilaciones la Ley de Emergencia de la Salud Pediátrica, ya aprobada y ratificada en ambas cámaras del Congreso.
Según señalaron, la puesta en marcha de esta norma “puede marcar un antes y un después para los miles de niños y niñas que dependen de este hospital y para la salud pediátrica en general en la Argentina”
Soy Garrahan está conformado por familias de distintas provincias como Buenos Aires (incluyendo Mar del Plata y Necochea), Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Chubut, San Juan y Neuquén, entre otras. Lo que comenzó como una unión espontánea se transformó en un movimiento colectivo que acompaña el reclamo del personal médico y sanitario, defendiendo el acceso a una salud pediátrica pública, gratuita y de calidad.
El colectivo agradeció el respaldo que la sociedad viene brindando a esta causa, pero pidió que se continúe presionando para que la normativa se cumpla en tiempo y forma. También solicitó a los medios de comunicación que sigan visibilizando la situación y destacaron que la difusión en redes sociales es clave para sumar apoyos.
“Somos madres, somos padres, somos ex pacientes, somos familias, somos ciudadanos con valores: somos Garrahan. Y no vamos a bajar los brazos hasta que nuestras infancias estén protegidas”, concluye el mensaje.
