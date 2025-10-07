El colectivo Soy Garrahan, integrado por madres, padres y ex pacientes de ese hospital, lanzó un enérgico reclamo al Poder Ejecutivo para que se promulgue, regule e implemente sin más dilaciones la Ley de Emergencia de la Salud Pediátrica, ya aprobada y ratificada en ambas cámaras del Congreso.

Ads

Según señalaron, la puesta en marcha de esta norma “puede marcar un antes y un después para los miles de niños y niñas que dependen de este hospital y para la salud pediátrica en general en la Argentina”

Soy Garrahan está conformado por familias de distintas provincias como Buenos Aires (incluyendo Mar del Plata y Necochea), Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Chubut, San Juan y Neuquén, entre otras. Lo que comenzó como una unión espontánea se transformó en un movimiento colectivo que acompaña el reclamo del personal médico y sanitario, defendiendo el acceso a una salud pediátrica pública, gratuita y de calidad.

Ads

Puede interesarte

En el comunicado, las familias remarcaron que se encuentran en “estado de alerta” ante la demora en la reglamentación de la ley y recordaron que la Ley de Discapacidad, también sancionada, sigue frenada en su aplicación.

El colectivo agradeció el respaldo que la sociedad viene brindando a esta causa, pero pidió que se continúe presionando para que la normativa se cumpla en tiempo y forma. También solicitó a los medios de comunicación que sigan visibilizando la situación y destacaron que la difusión en redes sociales es clave para sumar apoyos.

Ads

“Somos madres, somos padres, somos ex pacientes, somos familias, somos ciudadanos con valores: somos Garrahan. Y no vamos a bajar los brazos hasta que nuestras infancias estén protegidas”, concluye el mensaje.