Después de que Javier Milei vetara la ley de emergencia pediátrica, trabajadores del Hospital Garrahan confirmaron un nuevo paro en ese centro médico: será mañana desde las 07:00 y durará por 24 horas.

Ads

"Estábamos convencidos de que había que luchar por esta ley. Necesitamos que el Hospital Garrahan reciba un salvataje del Gobierno nacional, porque se está hundiendo, está goteando, los profesionales que se van, los insumos que faltan. Es una situación desesperante", argumentó Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan.

Asimismo, explicaron que, durante el paro del personal médico y no médico, sólo habrá asistencia en las internaciones y en la guardia.

Ads

Puede interesarte

El veto de Milei a la ley de emergencia pediátrica, que dispone más fondos para el Garrahan, se publicó hoy en el Boletín Oficial. En Diputados quieren sesionar el miércoles 17 para tratar esa medida, mientras que el Senado tiene prevista una sesión el jueves 18. El Congreso ya rechazó una iniciativa similar del presidente, sobre la ley de emergencia en Discapacidad.

Los trabajadores del Garrahan, además, anticiparon que el lunes harán una conferencia de prensa para instar a diputados y senadores a tratar de modo "urgente" los vetos, entre los que se encuentra también el de la ley de financiamiento universitario.

Ads

Los trabajadores del emblemático hospital pediátrico ya habían adelantado ayer que, si se confirmaba el veto, harían una medida de fuerza. Además, convocaron a "un gran ruidazo nacional" para defender al Garrahan y también a las universidades nacionales.

"Hoy más que nunca te convocamos a que mañana a las 20 horas podamos llevar adelante un ruidazo nacional en unidad, el Garrahan, la salud pública y la universidad", destacaron los trabajadores del hospital al anunciar el paro.

Puede interesarte

Y agregaron, con énfasis: "No vamos a dar un paso atrás en la defensa de este hospital, de la salud de los niños, de las infancias que este gobierno odia, maltrata y está dispuesto a pasar por encima su derecho a la salud, la dignidad como lo hizo también con los jubilados".

Ads

Fuente: Clarín