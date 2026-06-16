Un hombre de 29 años fue aprehendido durante la madrugada en el barrio Las Lilas, luego de ingresar a un comercio y ocultarse en un terreno baldío lindero, en el marco de una causa por tentativa de hurto agravado por escalamiento.

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El hecho se inició a las 00:25, cuando personal del Comando de Patrullas acudió a un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un individuo dentro del predio comercial ubicado sobre Alberti 6500. La situación había sido advertida por los propietarios a través de las cámaras de seguridad, donde observaron a un sujeto ingresando con una mochila.

Al arribar al lugar, los efectivos fueron recibidos por el responsable del comercio, quien autorizó el ingreso para verificar las instalaciones. Durante la inspección, los uniformados escucharon ruidos provenientes de un terreno baldío lindero, lo que motivó la solicitud de refuerzos y la implementación de un operativo de cierre perimetral.

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Tras un rastrillaje entre la vegetación, los agentes localizaron a un hombre oculto entre los pastizales del predio vecino. El sospechoso fue reducido y trasladado a la dependencia policial, donde se constató que no registraba impedimentos legales vigentes.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Ana María Caro, que dispuso la formación de una causa por tentativa de hurto agravado por escalamiento, la notificación de la imputación y la remisión del aprehendido a sede judicial para continuar con las actuaciones.

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