Un hombre fue aprehendido durante un operativo de control motovehicular realizado en la zona de Carasa y Cervantes Saavedra, luego de intentar evadir a los agentes municipales y policiales, ingresar sin autorización a una vivienda particular y ser hallado con estupefacientes entre sus pertenencias.

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El procedimiento se llevó a cabo en el marco de los controles impulsados por la Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, la Dirección de Tránsito y el Cuerpo de Patrulla Municipal, con apoyo de efectivos policiales.

Según se informó, durante una recorrida preventiva en las inmediaciones del operativo, los agentes detectaron una motocicleta cuyo conductor circulaba sin casco. Al advertir la presencia de los controles, el motociclista comenzó a desplazarse en contramano e intentó ocultarse junto al rodado en un domicilio de la zona.

Cuando el personal intentó identificarlo, el hombre adoptó una actitud hostil, se negó a aportar sus datos y forcejeó con los agentes. Posteriormente emprendió la fuga e ingresó sin autorización a una vivienda ajena, siendo perseguido por efectivos policiales y personal motorizado que acudió en apoyo.

Finalmente fue reducido y aprehendido. Durante el procedimiento descartó un morral que fue secuestrado en presencia de un testigo. En su interior se encontraron cinco envoltorios con estupefacientes fraccionados, una tijera y otros elementos considerados de interés para la investigación.

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Asimismo, la motocicleta fue secuestrada por las infracciones detectadas y se labraron las actuaciones correspondientes.

Como resultado de la intervención, el hombre quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a la Comisaría Quinta, donde se iniciaron actuaciones por los delitos de resistencia a la autoridad, violación de domicilio y tenencia de estupefacientes.

Desde el Municipio señalaron que el operativo se desarrolló en el marco de las acciones preventivas que se llevan adelante en distintos sectores de la ciudad para reforzar la seguridad y promover el cumplimiento de las normas en la vía pública.

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